Fürth: Unbekannter fährt Absperrpfosten der Hundefreunde Rimbach an
Nach dem Zusammenstoß flüchtet der Unbekannte mit seinem weißen Kleinwagen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.
Fürth. Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen einen Absperrpfosten auf dem Parkplatz des Vereins der Hundefreunde Rimbach und Umgebung e.V. in der Fahrenbacher Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein weißer Kleinwagen gegen 9.50 Uhr aus Richtung Rimbach auf den frei zugänglichen Parkplatz fuhr. Beim Wiedereinfahren auf die Straße stieß er mit dem Pfosten zusammen und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Schadens liegt bei etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. (sig)