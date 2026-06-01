Fürth

Fürther Feuerwehr muss zweimal ausrücken

Die Brandschützer der Abteilung Fürth Mitte werden am Wochenende zu zwei Einsätzen alarmiert.

Gleich zweimal musste die Fürther Feuerwehr am vergangenen Wochenende ausrücken, bei beiden Fällen handelte es sich jedoch um kleine Brände. Foto: Feuerwehr Fürth
Gleich zweimal musste die Fürther Feuerwehr am vergangenen Wochenende ausrücken, bei beiden Fällen handelte es sich jedoch um kleine Brände.
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