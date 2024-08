„Räumungsverkauf 50 %“ steht auf zahlreichen DIN-A4-Blättern, die an den Schaufenstern des Schuhhauses Fischer angebracht sind. Der Grund dafür ist, dass dem Fürther Traditionsunternehmen die Insolvenz droht. Die wirtschaftliche Lage hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert, sodass sich Annette Fischer, die die Firma seit der schweren Erkrankung ihres Mannes Erich führt, gezwungen sah, ein Insolvenzverfahren zu beantragen.

„Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, eine Lösung zu finden, aber die Situation gerade im regionalen Einzelhandel ist momentan nicht einfach, und dann für solch einen Standort einen Investor zu finden für ein Unternehmen, bei dem ein valides Risiko besteht, ist besonders schwierig“, erklärt Dr. Jan Markus Plathner von der Kanzlei Brinkmann und Partner in Frankfurt, der zum Insolvenzverwalter berufen wurde, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Erfolglose Suche

So ist die Suche bislang ohne Erfolg geblieben, wie er erklärt. „Wir haben die Insolvenzgeldfortführung beantragt, sodass der Betrieb weitergeführt werden kann. Derzeit findet noch weiterhin der Abverkauf der Ware statt“, berichtet er. Er stehe regelmäßig mit der Geschäftsführerin in Kontakt und versuche, zu helfen. Doch der Heppenheimer macht deutlich, dass es „nicht funktionieren wird, den Betrieb aus eigener Kraft zu retten“.

Mit großer Sorge hat auch der Vorsitzende des Fürther Gewerbevereins, Bernd Schmitt, die Entwicklung in den vergangenen Monaten verfolgt, schließlich ist Schuh-Fischer eines der zentralen und ortsbildprägenden Geschäfte in der Weschnitztaler Gemeinde. „Das wäre ein großer Verlust für den Ort und für die Region“, unterstreicht er gegenüber unserer Redaktion.

Bitter und traurig

„Es ist sehr bitter und traurig, dass es so weit gekommen ist“, fügt er an und fühlt sich auch persönlich betroffen, denn Erich Fischer fungierte viele Jahre als sein Vorgänger beim Gewerbeverein, ehe Schmitt dann vor einigen Jahren den Vorsitz von ihm übernahm. „Wir können nur wünschen, dass die jüngere Generation, die zuletzt die Geschäfte geführt hat, das zusammen mit dem Insolvenzverwalter hinbekommt und die Firma fortgeführt werden kann“, erklärt er. Natürlich sieht er die Gefahr, dass Fürth ein weiterer Leerstand in zentraler Lage droht, aber in den vergangenen Jahren habe es sich gezeigt, dass sich hier immer wieder neue Firmen angesiedelt hätten: „Es geht immer weiter.“

Gerade die überregionale Bedeutung von Schuh-Fischer hebt der Fürther Bürgermeister Volker Oehlenschläger hervor. „Das Geschäft ist das einzige in der ganzen Region, das noch eine Lagerhaltung vorweisen kann. Das gibt es nicht mehr in den Schuhgeschäften im Rhein-Neckar-Zentrum oder in Mannheim und Heidelberg. Deshalb kamen auch immer wieder Kunden aus dem umliegenden Ballungsräumen nach Fürth, weil ihnen hier eine größere Auswahl an Schuhen zur Verfügung stand“, macht er deutlich. Sollte tatsächlich das Aus kommen, würden Fürth und die Region eine weitere Traditionsfirma verlieren, erklärt Oehlenschläger, der ebenfalls hofft, dass eine Lösung für den Fortbestand gefunden werden kann.

Vor über 100 Jahren in Fürth gegründet

Das Schuhhaus Fischer wurde vor über 100 Jahren in Fürth gegründet. Erich Fischer führte das Ladengeschäft über mehrere Jahrzehnte in der vierten Generation. Unzählige Kunden aus dem Odenwald und darüber hinaus sind mit Schuhen aus Fürth groß geworden, unvergessen sind auch die kleinen Comichefte von „Lurchi, dem Salamander“, die es in früheren Zeiten kostenlos mit den gekauften Schuhen für die Kinder gab. Ein schwerer Schlag für die Firma war der Brand im Jahre 2015, bei dem es einen großen Schaden gab und das ganze Anwesen der Familie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber auch diesen Einschnitt überstand der Betrieb, ehe er dann in den vergangenen Monaten in wirtschaftliche Schieflage geriet.