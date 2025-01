Für den Einzelhandel im Odenwald und speziell in Fürth beginnt das neue Jahr gleich mit einer schlechten Nachricht: Am vergangenen Wochenende gab die Firma Sport Bihn auf ihrer Facebook-Seite und per Postkarte an die Stammkunden bekannt, dass sie das Ladengeschäft in der Weschnitztalgemeinde Ende März schließen wird. Nach dem Schuhhaus Fischer und dem Verkaufsladen von Nigefa verlieren Fürth und die Region ein weiteres attraktives Geschäft.