Wald-Michelbach: B+S Haushaltswaren muss Produktion schließen

Wald-Michelbach. Es war ein Schock für die gut 60 Mitarbeiter, als sie bei der Betriebsversammlung die schlechte Nachricht mitgeteilt bekamen: Die Unternehmensgruppe Bierbaum, die erst im Oktober vergangenen Jahres die Firma B+S Haushaltswaren in Wald-Michelbach übernommen hat, wird die Produktion an diesem Standort zum 30. September einstellen. Das gab die Unternehmensgruppe am Mittwoch nun auch in einer Pressemitteilung bekannt. „Die Entscheidung resultiert aus einer Kombination wirtschaftlicher Herausforderungen, die insbesondere durch Veränderungen im Einkaufsverhalten von Großkunden ausgelöst wurden“, heißt es darin.