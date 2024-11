Budni-Filiale in Wald-Michelbach macht zu

Eine Weile schon kocht die Gerüchteküche, nun ist es offiziell: Wie das Team der Budni-Filiale in Wald-Michelbach am vergangenen Sonntag auf der Plattform Facebook bekannt gab, wird die Filiale in Wald-Michelbach am 14. Dezember schließen. Ab Januar soll dem Post zufolge die Drogeriekette Rossmann den Standort mitsamt Personal übernehmen. Diese soll nach dem Umbau voraussichtlich im Februar eröffnen.