Firma B+S Haushaltswaren hat einen neuen Investor

Nachdem Peter Bihn Ende des vergangenen Jahres mitgeteilt hatte, dass er das Sponsoring für den Fußball-Verbandsligisten ET Wald-Michelbach, dessen Präsident er zu dieser Zeit noch war, komplett einstellt, machten anschließend viele Gerüchte hinsichtlich der Lage des von ihm gegründeten Haushaltswaren-Unternehmens B+S die Runde. Am gestrigen Freitag informierte er unsere Redaktion nun in einer Pressemitteilung, dass der Betrieb ab dem 1. Oktober von der Bierbaum Unternehmensgruppe aus dem Münsterland übernommen wird.

„Die Firma B+S Haushaltswaren im Besitz der Familien Bihn und Wojcik in Wald-Michelbach schlüpft unter das Dach der Bierbaum-Gruppe im münsterländischen Borken“, heißt es in der Pressemitteilung. Peter Bihn hatte die im Wald-Michelbacher Gebiet Straßburg angesiedelte Firma mit Unterstützung seiner Ehefrau Walburga und seinem Schwiegersohn Wolfgang Wojcik erfolgreich aufgebaut.

Kein Nachfolger

Marktposition wird gestärkt

Die Bierbaum-Gruppe, die im münsterländischen Borken beheimatet ist, ist demnach ein traditionsreiches Familienunternehmen mit einer 130-jährigen Geschichte und befindet sich heute in der vierten Generation im Familienbesitz. Die Gruppe produziert Reinigungstextilien und -schwämme an Standorten in Borken und Tschechien und importiert zur Sortimentsergänzung auch Reinigungsartikel aus Asien. Zudem entwirft sie Bettwäsche, die in Pakistan für den europäischen Markt produziert wird.