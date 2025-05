Die Wald-Michelbacher Spielgemeinschaft ist unterschrieben

Wald-Michelbach. In der Halbzeitpause des Fußballspiels in der Gruppenliga am Sonntag zwischen der SG Wald-Michelbach und dem TSV Höchst wurden die Unterschriften gesetzt. Die neue Spielgemeinschaft SG Eintracht Wald-Michelbach II ist nun auch offiziell besiegelt, nachdem beide Vereine in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet hatten, ein gemeinsames Team in der Kreisliga A starten zu lassen. Die Genehmigung durch den Hessischen Fußball-Verband steht allerdings noch aus.