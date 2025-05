Eintracht will mit der SG Wald-Michelbach II in der A-Liga starten

Wald-Michelbach. Auf der Zielgeraden befinden sich die Gespräche zwischen SV Eintracht Wald-Michelbach und SG Wald-Michelbach: Künftig wollen beide Vereine als Spielgemeinschaft SG Eintracht Wald-Michelbach II in der Fußball-Kreisliga A an den Start gehen, womit die SG Wald-Michelbach wieder eine zweite Mannschaft hat. Die erste SG-Mannschaft spielt weiter in der Gruppenliga (sofern der Klassenerhalt geschafft wird).