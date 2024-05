Rückzug: Eintracht Wald-Michelbach geht in die Gruppenliga

In den vergangenen Tagen hat die Gerüchteküche gebrodelt, am Mittwoch gab der SV Eintracht Wald-Michelbach dann offiziell bekannt, wie sich der Verein in der kommenden Runde aufstellen wird. „Wir werden die erste Mannschaft aus der Verbandsliga zurückziehen und in der nächsten Saison in der Gruppenliga antreten. Die zweite Mannschaft werden wir auflösen“, berichtet Vorsitzender Rütger Alexander im Gespräch mit unserer Sportredaktion.