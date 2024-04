Wie Rütger Alexander die ET Wald-Michelbach führen will

Nach dem Abitur und zwei Jahren bei der Bundeswehr hat er ein Studium fürs Lehramt an Gymnasien in den Fächern Sport und Politik absolviert. Danach war er als Gymnasiallehrer tätig, arbeitete aber auch als selbstständiger Versicherungsfachmann und als Vertriebsleiter in der Versicherungsbranche. Zuletzt war er acht Jahre lang als Vertretungslehrer vorrangig im Fach Sport an der Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach aktiv.