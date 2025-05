Wald-Michelbach. Noch fehlen die Unterschriften unter dem Vertrag – doch die neue Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaft der SG Wald-Michelbach mit der Eintracht, die künftig als SG Eintracht Wald-Michelbach II in der Fußball-Kreisliga A an den Start gehen soll, ist auf dem Weg. Die Hürden scheinen ausgeräumt. Am Donnerstagabend informierte die SG Wald-Michelbach ihre Mitglieder. Und Fußball-Abteilungsleiter Dimitri Loenko sprach von einer „positiven Resonanz“ auf die Pläne – darüber abstimmen oder ablehnen konnten die Mitglieder nicht.