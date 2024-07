Nach dem Rückzug des TSV Höchst testet die ETW gegen Steinbach

"Absetzung" heißt es auf der Online-Plattform fussball.de lapidar hinter dem für heute Abend, 18.30 Uhr, im Rahmen des Vorbereitungsturniers um den Schmucker-Cup angesetzten Testspiel zwischen den beiden Gruppenligisten Eintracht Wald-Michelbach und TSV Höchst. "Höchst tritt nicht an", teilt ETW-Pressewart Lothar Strusch auf Anfrage dieser Redaktion mit - genauere Gründe sind auch ihm nicht bekannt.

Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass die Höchster, die bereits bei der 0:8-Klatsche gegen die SG Wald-Michelbach am Montagabend nur eine gemischte Mannschaft ins Rennen schicken konnten, abermals keine schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen konnten.

Kampflos ins Finale

"Wir klären heute Abend in Absprache mit den anderen Vereinen, wie wir weiter verfahren", kündigt Strusch bezüglich des Turnierverlaufs an. Klar scheint aber schon jetzt zu sein: Die Partie wird mit einem 3:0-Sieg für die Gastgeber gewertet, die dadurch kampflos ins Endspiel am Sonntag einziehen dürften. Ihr erstes Gruppenspiel hatte die Eintracht mit 3:1 gegen den Lokalrivalen gewonnen und sich somit eine gute Ausgangsposition gesichert.