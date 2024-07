Hochkarätig besetztes Turnier in Wald-Michelbach

Mit dem stark besetzten Schmucker-Cup beginnt bei Eintracht Wald-Michelbach so langsam die heiße Phase der Vorbereitung. Das Fußballturnier findet im Zeitraum vom 12. bis 21. Juli statt. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je drei Mannschaften. Gruppe 1 bildet die neuformierte Mannschaft von Gastgeber Eintracht Wald-Michelbach und die SG Wald-Michelbach sowie der TSV Höchst. Alle drei Mannschaften werden in der neuen Saison auch in der Gruppenliga aufeinandertreffen.

In der Gruppe 2 ist mit Aufsteiger SV Fürth ein weiterer Gruppenligist am Start. Hinzu kommt der ambitionierte Kreisoberligist FC Fürth sowie Hessenliga-Aufsteiger SV Unter-Flockenbach, der natürlich auch in der Favoritenrolle auf den Turniersieg ist – zumindest wenn die Trainer Dalio Memic und Nico Hammann die erste Mannschaft nach Wald-Michelbach schicken.