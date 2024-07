Schmucker-Cup in Wald-Michelbach: Das Traumfinale ist perfekt

Das Traumfinale beim Vorbereitungsturnier von Fußball-Gruppenligist Eintracht Wald-Michelbach ist perfekt: Nach dem letzten Spieltag der Gruppenphase stehen der Gastgeber sowie Hessenligist SV Unter-Flockenbach als Finalisten fest, am Sonntag treffen die langjährigen Gefährten um 18.30 Uhr auf dem Sportplatz an der Rudi-Wünzer-Straße aufeinander.

Graidia erzielt vier Tore

Mit dieser Leistung, so Strusch weiter, habe sich Graidia „eindrucksvoll“ für einen Platz in der Startelf beim Saisonauftakt in der Hessenliga empfohlen. Die Elf des Trainerduos Dalio Memic/Nico Hammann startet bereits am 27. Juli beim FSV Fernwald in die neue Spielzeit.