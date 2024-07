Siege für ETW und SVU: Toller Turnierstart in Wald-Michelbach

Der Schmucker-Cup bei Fußball-Gruppenligist Eintracht Wald-Michelbach hat bereits am ersten Spieltag viele Erwartungen erfüllt – womöglich sogar übertroffen. „Es waren zwei tolle Spiele von vier wirklich starken Mannschaften. In der Spitze waren bestimmt 300 Zuschauer da, durchschnittlich dürften es über 200 gewesen sein“, sagte ETW-Pressesprecher Lothar Strusch nach den Auftaktspielen am Freitagabend zwischen Gruppenliga-Aufsteiger SV Fürth und Hessenligist SV Unter-Flockenbach (1:3) sowie dem Wald-Michelbacher Derby zwischen der Eintracht und der SG.

Foto: Fritz Kopetzky Eine stattliche Zuschauerkulisse verzeichnete Ausrichter ETW am ersten Tag seines Vorbereitungsturniers.

Nach dem furiosen Auftakt ist der Funktionär überdies frohen Mutes, „dass im Laufe der Woche noch ein bisschen mehr kommt. In jeder Hinsicht“.

Schon am Montag geht das Vorbereitungsturnier in seine zweite Runde, los geht’s um 18.30 Uhr mit dem Duell der beiden Gruppenligisten TSV Höchst und SG Wald-Michelbach. Um 20.15 Uhr folgt dann das Fürther Derby zwischen dem FC und dem SV, das nach dem Aufstieg der Grün-Weißen in die Gruppenliga in der neuen Spielzeit nur im Pokal sowie in aller Freundschaft möglich ist. Nicht unrealistisch also, dass so mancher Fürther dann den Weg an die Rudi-Wünzer-Straße finden wird.

SV Fürth – SV Unter-Flockenbach 1:3 (1:1)

„Man hat gesehen, dass Unter-Flockenbach schon bald in die Runde startet und einfach einen Schritt weiter ist“, sagte Lothar Strusch nach dem Favoritensieg im Auftaktspiel. Gerade in der ersten halben Stunde und in der Schlussphase, als Fürth beim Stand von 1:3 aufmachte und Räume zum Kontern anbot, kam der Hessenligist zu guten Möglichkeiten. Kapitän Morris Nag traf gleich zweimal die Latte (73., 81), Kilic scheiterte per Kopf (74.).

Und im Gegensatz zum Testspiel in Weinheim am Folgetag war auch SV-Spielertrainer Nico Hammann mit der Leistung seiner Elf zufrieden. „Sowohl das Spiel mit dem Ball als auch gegen den Ball war absolut okay. Hinten raus hatten wir noch zwei, drei weitere Chancen, um das Ergebnis deutlicher zu gestalten“, so Hammann.

Gleichwohl blieb es nach dem 1:1-Pausenstand (Tore: Babic/Graidia) und dem Doppelschlag von Linus Hebling (75./76.) beim 3:1. Zupass sei dem SVU gekommen, „dass sie zur Pause gleich acht Mal gewechselt haben“, merkte unterdessen SVF-Trainer Jochen Ingelmann an. „Während Unter-Flockenbach quasi ohne Qualitätsverlust durchwechseln konnte, haben die Kräfte bei uns gegen Ende nachgelassen. Das war letztlich ausschlaggebend.“ Seinen Mannen attestierte Ingelmann eine beherzte Defensivleistung. „Mit Blick auf das Personal, den Zeitpunkt und den Stand der Vorbereitung war es absolut in Ordnung“, fügte er hinzu.

Eintracht Wald-Michelbach – SG Wald-Michelbach 3:1 (3:0)

Mit Spannung wurde der erste größere Auftritt der neu formierten ETW-Elf erwartet – und sogar Pressewart Lothar Strusch zeigte sich nach dem Derbysieg mitsamt starker Leistung durchaus überrascht. „Mit Ergebnis und Leistung kann man komplett zufrieden sein. Das war so auch für uns nicht zu erwarten.“

Die Elf des Trainerduos Boubacar Siby/Sascha Amend legte los wie die Feuerwehr, insbesondere Youngster Eldin Pudic war von der Defensive des Lokalrivalen kaum zu halten. „Er legte das 1:0 durch Yanic Siefert mustergültig vor, das 2:0 machte er dann selbst“, lobte Strusch den 18-Jährigen. „Mit einer tollen Einzelleistung“, die in der eigenen Hälfte begann und ihr Ende mit dem 3:0 fand, beschloss der ebenfalls erst 19 Jahre alte Luca Ernst die fulminante erste Hälfte des Turnier-Ausrichters.

Foto: Fritz Kopetzky Luca Ernst (links) war vor allem bei seinem Treffer zum 3:0 von der SG-Defensive (rechts: David Schmidt) nicht zu stoppen.

Nach dem Seitenwechsel übernahm dann die SGW von Trainer Nico Garotti die Initiative: Nachdem Ingo Dörsam und Kim Naas mit ihren Versuchen zunächst noch gescheitert waren, gelang Dörsam nach etwas mehr als einer Stunde dann doch der Anschlusstreffer.