ET Wald-Michelbach will endlich einmal Unter-Flockenbach schlagen

Zum Saisonabschluss gibt es noch das Odenwaldderby. Eintracht Wald-Michelbach empfängt am Donnerstag, 16.30 Uhr, in der Fußball-Verbandsliga Süd den Meister n SV Unter-Flockenbach. „Wir wollen endlich einmal schaffen, was in den vergangenen Jahre nie gelungen ist. Wir wollen in der Verbandsliga den SV Unter-Flockenbach schlagen“, sagt der spielende Wald-Michelbacher Co-Trainer Daniel Sachs.