Daniel Sachs bewundert die Wald-Michelbacher Einstellung

Mit einem 2:0-Sieg beim 1. FCA Darmstadt meldete sich die Eintracht stark zurück, aus Sicht von Routinier und Co-Spielertrainer Daniel Sachs keine Selbstverständlichkeit. „Es war eine unschöne Überraschung, dass die Spieler und Trainer keine Vergütung mehr erhalten. Ich finde es daher bewundernswert, dass alles so zusammengeblieben ist“, sagt der 35-jährige Rückkehrer, der nach einem ersten Aufenthalt in Wald-Michelbach, von Januar 2019 bis Sommer 2021, nun wieder im Mittelfeld die Fäden zieht. Nach der Nachricht des Vorstands „war sehr schnell klar, dass die Mannschaft trotzdem weitermacht“.

Klarheit im April?

Bis dahin will das Team von Trainer Ralf Ripperger sein übergeordnetes Ziel Ligaverbleib in trockene Tücher bringen – wobei Sachs eigentlich sogar höhere Ansprüche verfolgt als den derzeitigen achten Platz: „Ich persönlich würde gerne noch ein Stück klettern und traue das der Mannschaft auch definitiv zu. Die Liga ist sehr ausgeglichen, ein Platz in den Top-Fünf aber sicherlich möglich“, sagt der Mittelfeldakteur, der als erfahrenster Spieler im Kader dabei entsprechend vorangehen möchte. „Wir haben jetzt vier Heimspiele in Folge, in denen wir eine gute Basis für die weitere Runde legen wollen“, sagt Sachs. Am Samstag (16 Uhr) bietet sich gegen Rot-Weiß Frankfurt, der auf dem 14. Platz steht, die Gelegenheit zum nächsten Dreier.