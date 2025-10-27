Feuerwehreinsatz

Gasaustritt in der Rimbacher Uhlandstraße

Bei Bauarbeiten wird eine Gasleitung beschädigt. Feuerwehr dichtet die Leitung provisorisch ab.

Am Montagmittag gegen 13 Uhr rückte die Rimbacher Feuerwehr wegen eines Gasaustritts aus. Foto: Fritz Kopetzky
