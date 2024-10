VR-Bank schließt SB-Filiale in Gorxheimertal

Zum 30. September hat die VR Bank Ried-Überwald ihre SB-Filiale in Unter-Flockenbach geschlossen. Wie auf dem Plakat im Schaufenster des Gebäudes in der Hauptstraße 172 zu lesen ist, befindet sich der nächste Geldautomat in Gorxheimertal in der 1,3 Kilometer entfernten Filiale in Trösel, die zu den gleichen, gewohnten Zeiten zugänglich ist (die Selbstbedienungszonen sind in der Zeit von 0 bis 5 Uhr geschlossen) und wie bisher den kompletten Service inklusive SB-Geräten zur Verfügung stelle, wie der Vorstand der VR Bank Ried-Überwald auf Nachfrage der Redaktion schreibt.