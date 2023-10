„Grand Malheur“ im Odenwald

Massagen, Schönheitsbehandlungen, Sportprogramm – die „Faltenburg“ ist, der Name lässt es schon erahnen, ein Kur- und Wellnesshotel. Und zugleich Ort des Geschehens in „Grand Malheur“, einem Dreiakter von Bernd Gombold, der jetzt nach längerer Suche vom TSV Weiher ausgewählt wurde.

„Das dauert immer“, erklärt Tobias Berg, Kopf der Truppe, der verschiedene Stücke in Augenschein nahm, um festzustellen, ob sie passen. Dieses ist ideal: Zum einen gibt es genug Frauen- und Männerrollen, zum anderen hat Berg gleich beim Lesen eine Vorstellung gehabt, wie man welche Rolle besetzen könnte.