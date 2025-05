Weltrekord in Frankfurt aufgestellt - auch Mörlenbacher Musiker dabei

Mörlenbach/Frankfurt. In Frankfurt ist am Samstagabend ein neuer Rekord aufgestellt worden: Insgesamt 1.231 Musikerinnen und Musiker spielten zusammen im Frankfurter Waldstadion. Sie bildeten die bisher größte live spielende Rockband der Welt, wie Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut Deutschland verkündete. „Der bisher gültige Weltrekord von 2023 aus Wien mit 1.112 Teilnehmern wurde verbessert und liegt nun in Frankfurt“, wie der Preisrichter mitteilt.