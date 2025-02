Grasellenbacher Ortsteil Wahlen plant ein neues Naherholungsgebiet

Grasellenbach. Ohne Ehrenamt geht es nicht! In Wahlen ist das gelebte Realität, keine Phrase. Hier packen einige Bürger schon seit vielen Jahren selbst an, holen die Schubkarre aus dem Schuppen, wenn es darum geht, ihren Heimatort so zu gestalten, dass er lebenswert ist. Die Initiative „Wir sind Wahlen“ will damit zeigen, was mit Gemeinschaftssinn erreicht werden kann.