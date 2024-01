Tretbecken soll in neuem Glanz erstrahlen

Die Initiative „Wir sind Wahlen“ hat sich ein neues Projekt vorgenommen. So wollen die ehrenamtlichen Mitstreiter aus dem Grasellenbacher Ortsteil die Anlage des Tretbeckens und des Ententeichs neu und damit wieder attraktiv gestalten. Nachdem sie das Vorhaben Bürgermeister Markus Röth vorgestellt hatten, legten sie ein Konzept mit Kostenplanung vor. Das Vorhaben war nun Thema in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde am Montag und Dienstag.