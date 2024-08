Großer Polizeieinsatz in Heiligkreuzsteinach

Aktuell kommt es in der Straße "Im Steinacker" in Heiligkreuzsteinach zu einem größeren Polizeieinsatz. Polizeihubschrauber sind ebenfalls im Einsatz, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Zum aktuellen Zeitpunkt können über die Hintergründe des Einsatzes noch keine weiteren Angaben getätigt werden, heißt es weiter.