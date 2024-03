Hauptrolle bei RTL: So tickt die Schauspielerin Theresa Traser

Theresa Traser (22) hat sich ihren Kindheitstraum erfüllt - sie ist Schauspielerin und spielt eine Hauptrolle im Fernsehen. Seit März vergangenen Jahres verkörpert die junge Frau aus Mörlenbach die Schülerin Ronja Pfeiffer in der täglichen RTL-Serie "Unter Uns". Zusammen mit ihrer Mutter Nadine (Floriane Eichhorn) zieht Ronja in der 7114. Folge der Serie in die berühmte "Schillerallee 10" ein und ist seitdem immer montags bis freitags von 17.30 bis 18.00 Uhr bei RTL zu sehen. Wir haben Theresa gefragt, wie sie zu ihrer Rolle kam und wie sich das Leben als Schauspielerin anfühlt.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kindheitstraum "Schauspielerin"

Seitdem sie denken kann, will Theresa Schauspielerin werden. Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie im Kirchenchor. "Meine allererste Rolle war damals in der Kirche beim Krippenspiel - ich habe ein Schaf gespielt", sagt sie, "später habe ich die Theater-AG in der Schule besucht." Die Mörlenbacherin besuchte die Martin-Luther-Schule in Rimbach und wechselte in der Oberstufe auf das Privatgymnasium Weinheim. Dort hatte sie das Schulfach "Literatur und Theater", in dem sie später auch eine mündliche Abiturprüfung ablegte. "Da kam mir erstmals der Gedanke, ob ich das nicht vielleicht professionell machen möchte. Auch meine Eltern und Lehrer haben mich ermutigt, den Schritt zu wagen." Sie selbst war sich bewusst, dass die Schauspielerei eine harte Branche ist, nur wenigen gelingt es, tatsächlich von der Schauspielerei zu leben. Ihr scheint es zu gelingen.

Schauspielausbildung in München

Dennoch entschied sich Theresa bei der Schauspielschule Zerboni in München vorzusprechen und wurde auf Anhieb angenommen. Bis zur sogenannten Bühnenreife - so nennt sich der Abschluss an einer Schauspielschule - müssen die angehenden Schauspieler eine Ausbildung von drei Jahren durchlaufen. Für die besten 50 Prozent geht es sogar noch weiter in die sogenannte "Masterclass" - so auch für Theresa. Gelehrt werden Fächer wie Gesang, Tanz oder Phonetik. Phonetik? Was lernt man da? Zum Beispiel, wie man Wörter und Sätze betont und richtig ausspricht. "Ich dachte vor der Ausbildung, ich könne gut Deutsch sprechen, aber das wird einem da schon nochmal anders beigebracht", sagt sie scherzhaft. Weitere Aspekte der Ausbildung sind neben theoretischen Fächern wie Theatergeschichte praktische Teile wie Sprecherziehung oder Bühnenkampf und Fechten.

Foto: Sebastian Meyer Dieses Jahr wird Theresa ihre Ausbildung an der Schauspielschule Zerboni beenden.

Durch ihre Rolle in Köln kann Theresa ihre Schauspielausbildung nicht mehr wie geplant fortsetzen. "Offiziell geht die Ausbildung weiter, aber ich bin fast nie da. Wenn ich dann doch mal in München bin und Unterricht ansteht, dann fühlt sich das für mich eher wie ein Workshop an", sagt sie. Zum Glück für Theresa steht bei der Ausbildung Praxiserfahrung an erster Stelle, weswegen die Mörlenbacherin ihren Abschluss machen kann - auch wenn sie nicht immer in München präsent ist.

Erfahrungen in Film, Theater & Fernsehen

Im Zuge ihrer Ausbildung hat die 22-Jährige bereits Rollen in verschiedenen Formaten gespielt. Für ihren ersten Dreh überhaupt war sie in einer Nebenrolle im Spielfilm "Einmal Richtig" zu sehen. Des Weiteren hatte sie eine Hauptrolle in der Webserie "Iam.JustMyself" vom Bayerischen Rundfunk (BR). Auch im Theater war Theresa schon tätig. So stand sie schon bei Aufführungen von zwei verschiedenen Stücken ("Can't beat the feeling" & "Frühlingserwachen") auf der Bühne. Und nun eben die durchgehende Hauptrolle als Ronja Pfeiffer bei "Unter Uns".

Anruf von "Unter Uns"

Anfang März 2023 hatte Theresa ihren ersten Drehtag in den Kölner MMC-Studios. Sie feierte also am 1. März nicht nur ihren Geburtstag, sondern auch ihr einjähriges Jubiläum am Set. Am 8. Mai 2023 war sie schließlich erstmals im Fernsehen zu sehen. Sie spielt die 16-jährige Ronja Pfeiffer. Rtl.de beschreibt ihre Rolle wie folgt:

Ronja Pfeiffer ist die Tochter von Nadine. [...] Ronjas große Leidenschaft sind die Naturwissenschaften, allen voran die Chemie. Sie ist sehr intelligent und ihre größte Ambition ist es, eine gute Ausbildung zu erhalten. Sie [...] fühlt sich von ihrer Tante häufig besser verstanden als von ihrer Mutter.

Foto: Stefan Behrens In ihren Rollen: Ronja Pfeiffer und ihre Mutter Nadine (Floriane Eichhorn)

Wie es dazu kam? Die Bewerbung erfolgte per E-Casting. Theresa schickte ein Video an "Unter Uns" - 6 Wochen lang herrschte Funkstille. "Normalerweise bekommt man gar keine Absagen auf seine Bewerbungen - man hört einfach nie wieder was. Deshalb hatte ich auch gar nicht mehr daran gedacht", erzählt sie, "irgendwann kam dann aus dem Nichts mein Schulleiter zu mir und sagte, dass ich 3 Wochen nach Köln ziehen würde, ich sei im Hauptcast bei 'Unter Uns'."

Was ist mit der Ausbildung? Was ist mit der Hauptrolle beim BR? Berechtigte Fragen, die sich die Mörlenbacherin nun auch stellen musste. Dass sie aber die Rolle annehmen würde, stand außer Frage. Gesagt, getan. Drei Wochen und eine achtstündige Autofahrt später befand Theresa sich in den MMC-Studios in Köln. "Mir wurden ein Schlüssel und ein Briefumschlag mit einer Adresse in die Hand gedrückt und das war dann erstmal meine neue Wohnung. Das ging alles ganz schnell." Ihr Start für die Dreharbeiten ließ auch nicht lange auf sich warten.

Wie bereitet man sich auf einen Drehtag vor?

Bevor es vor die Kameras geht, bedarf es einiger Vorbereitungen, damit die Drehtage für die Schauspieler reibungslos ablaufen. Mit anderen Worten: Texte lernen, Szenen vorbereiten. "Wir bekommen die Drehpläne für die anstehende Woche immer freitags vor dem Dreh", so Theresa, "die lese ich mir auch immer direkt durch." Den Text lernt sie immer zeitnah auswendig, das gehe mittlerweile relativ schnell. Zudem geht die 22-Jährige mehrmals in der Woche ins Coaching. Dort bereitet sie mit den Coaches die Szenen vor. "Das ist besonders hilfreich, wenn ich mal Fragen habe."

Wenn sie findet, dass ein Satz oder Abschnitt aus dem Drehbuch nicht zur Rolle passt, kann die Schauspielerin immer mit den Regisseuren sprechen. "Man muss sich nicht 1:1 an die Texte halten, sondern kann sich das mundgerecht machen, sodass es für einen selbst authentisch klingt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Wie läuft ein Drehtag ab?

Showtime. Jeder Drehtag verläuft anders. Theresa hat trotzdem versucht, einen typischen Arbeitstag zu beschreiben: "Ich fahre ins Studio, gehe in die Garderobe und ziehe mein Kostüm an. Anschließend gehe ich in die Maske, wo ich geschminkt und mir die Haare gemacht werden. Wenn ich dann das Okay vom Kostümcheck erhalten habe, gehe ich meistens runter in eines der beiden Studios - manchmal werde ich an dieser Stelle zum Außendreh irgendwo in die Kölner Innenstadt gefahren."

Angekommen am Drehort. "Jetzt folgen eine Text- und eine Stellprobe. Wo muss ich hin und wann muss ich was sagen? Danach gibt es eine technische Probe, also mit Kamera und Ton. Zum Schluss wird man nochmal abgepudert und endgültig drehfertig gemacht." Erst jetzt wird gedreht. "Für jede Szene werden ungefähr 30 bis 50 Minuten disponiert. Wir drehen immer 3 bis 4 Durchläufe. So kommen wir am Ende auf 6 gedrehte Folgen in 5 Tagen. Zwischendrin kann es immer wieder Pausen geben, wo man sich umziehen oder einfach nur warten muss. Die Szenen werden nämlich nicht chronologisch gedreht."

Foto: Holger Borggrefe Theresa Traser in ihrer Rolle als Lena bei den Dreharbeiten von "Einmal Richtig"

Identifizierung mit der Rolle

Theresa spielt in "Unter Uns" die 16- mittlerweile 17-jährige Schülerin Ronja Pfeiffer - 5 Jahre Altersunterschied liegen also zwischen ihr und ihrer Rolle. Die Mörlenbacherin ist aber daran gewöhnt, Rollen zu spielen, die jünger sind als sie, da sie "einfach super jung aussieht", wie sie selbst erzählt. "Ich dachte am Anfang, ich muss mich vor der Kamera besonders jung und jugendlich verhalten, damit das authentisch wirkt. Das braucht es aber gar nicht. Durch die Kostüme und die Handlung kommt das ganz automatisch. Das ist zum Beispiel etwas, was mir meine Coaches mit auf den Weg gegeben haben."

So ganz identifizieren kann sich Theresa mit ihrer Rolle übrigens nicht. Das muss sie auch gar nicht. "Es ist und bleibt eine Rolle", sagt sie, "es ist zwar wichtig, sie nachvollziehen zu können, aber man muss privat nicht genauso sein wie sie." Die Schauspielerin habe mit ihrer Rolle wenige Gemeinsamkeiten - eher im Gegenteil: "Ronja ist viel cooler als ich, allein ihr Kleidungsstil. Ich bin eher 'girly' unterwegs. Außerdem begeistert sie sich für Naturwissenschaften und Mathe. Ich war in sowas immer furchtbar schlecht in der Schule."

Pläne für die Zukunft