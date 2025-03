Haushaltsplan Grasellenbach: Immerhin ein Plus von 2.175 Euro

Grasellenbach. Unter dem Strich steht ein Überschuss. Der ist zwar mit gerade einmal 2.175 Euro dieses Mal nur sehr gering ausgefallen, aber angesichts der wirtschaftlichen Krise zeigten sich die Mandatsträger der Gemeinde Grasellenbach erleichtert, dass überhaupt ein Plus im Haushaltsplan für das Jahr 2025 erreicht werden konnte. So wurde das Zahlenwerk in der Sitzung am Donnerstagabend dann auch einstimmig verabschiedet.