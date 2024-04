Kreisliga B: Spielabsage nach Schneefall in Gras-Ellenbach

Der TSV Weiher landete mit 1:0 bei der Tvgg. Lorsch II den dritten Saisonsieg und kämpft weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga B. „Es hat alles geklappt wie geplant“, freute sich TSV-Trainer Holger Taube über den knappen Auswärtssieg durch ein Tor von Tim Helfrich (29.). Allerdings hatte sein Team noch einige hochkarätigen Möglichkeiten mehr. So verschoss Yanik Koch in der 40. Minute einen Elfmeter. Taktisch hielt sich die Elf genau an die Anweisungen. „Jeder hat gemacht, was er sollte“, so Taube. Zum Schluss hin war die Partie zwar unnötig knapp, aber der Sieg mehr als verdient. Denn die Hausherren kamen die gesamte Partie über nicht gefährlich vors Weiherer Tor. Die große Investition in die Begegnung zahlte sich aus: „Wir sind in der Klasse noch dran.“ Wichtig werden jetzt die beiden Spiele zuhause gegen Gras-Ellenbach und auswärts in Hüttenfeld. Hier will der TSV weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg holen. Dass allerdings die SG Gronau gegen den favorisierten TSV Elmshausen siegen und damit der Abstand auf den Vorletzten bestehen bleiben würde, stand nicht so auf der Rechnung.

TSV Weiher: U. Schmittinger, Steffan (68. Majewski), Stäckler, Helfrich, Koch, Krastel, Calciano, Everling (60. Reichl), Kohl, Alter (50. M. Kohl), Keskin.

SV Kirschhausen - SV Fürth II 0:1 (0:1)

Die SV-Reserve hatte dieses Mal das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. In einer Partie auf Augenhöhe hielt Keeper Dominik Frank die drei Punkte für seine Elf fest. Außerdem verschossen die Hausherren einen Elfmeter.

Beide Seiten hatten in einer zweikampfintensiven Begegnung ihre Möglichkeiten. Julian Frank hatte bereits in der 5. Minute das Tor des Tages erzielt. Für den SV bedeutete der Sieg, sich mehr Luft nach unten verschafft zu haben. Den Abstand kann Fürth in der kommenden Partie gegen die SG Gronau noch weiter vergrößern.

SV Fürth II: Frank, Orhan, Stephan, Vucic, Hodroj, Frank, Hartmann (46. Gözübüyük, 65. Otsato), Tekgezen (85. Metzger), Hallermeier, Weise, Schumacher. tom

SG Hammelbach/Scharbach - FSV Zotzenbach 2:1 (1:1)

Nach dem Schneeschippen hatte der FSV Zotzenbach in der Partie bei der SG Hammelbach/Scharbach erst einmal Vorteile. Doch am Schluss siegten die Hausherren in der Fußball-Kreisliga B doch noch 2:1 (1:1) und zogen damit in der Tabelle am FSV vorbei auf Platz fünf.

Die schwierigen Platzverhältnisse (das Spiel in Gras-Ellenbach fiel sogar aus) machten der SG zu Beginn mehr zu schaffen. Der FSV wiederum kam damit besser zurecht und spielte seine technischen Fertigkeiten aus. Folgerichtig fiel nach einer halben Stunde auch das 0:1 durch Jucine Baur. Wobei der Treffer, ärgerte sich SG-Trainer Oliver Zeug, „durch unsere eigene Schlafmützigkeit zustande kam“. Kurz vor der Halbzeit erzielte Finn Fiederlein den Ausgleich, als dieser einen Abpraller verwertete.

Nach der Pause „haben wir richtig gut Fußball gespielt“, lobte der Coach. Die SG bewies mehr Moral und Biss und wollte den Sieg. Dass man sich in der Halbzeit neu formiert und Kraft getankt hatte, zahlte sich aus. So konnten auch die drei verletzungsbedingten Wechsel kompensiert werden. Goalgetter Bauer musste schon nach 15 Minuten raus, ihm folgten noch Wiegand und Fiederlein. Die gute Qualität der Bank machte sich auch in der Umstellung 20 Minuten vor Schluss bemerkbar. „Die Wechselspieler machten ihre Sache super“, sagte Zeug. Weswegen er auch die „tolle Mannschaftsleistung“ hervorhob. Dass sich jeder reinhängt bis zum Letzten, zeigte für ihn der Einsatz von Lucas Trautmann. Der war die ganze Woche krank „und hat sich jetzt trotzdem ins Spiel reingeworfen“. Er bereitet in der 76. Minute den Siegtreffer von Lucas Bergmann zum 2:1 über die Seite vor.

Schuch rutscht der Ball durch

Dass sich der FSV Zotzenbach in der starken ersten Hälfte den Gegentreffer einfing, ärgerte den Vorsitzenden Roland Agostin. Denn die Situation war unglücklich, als Keeper Dominik Schuch der nasse Ball aus den Händen rutschte und Fiederlein vor der Füße fiel, der umringt von drei Gästen einschoss. Nach der Pause hatte der FSV noch eine starke Aktion durch Mirko Boml, der frei vor dem Tor den Ball nicht richtig traf. Aufgrund der starken Leistung der SG in der letzten halben Stunde ist deren Sieg für Agostin aber nicht unverdient: „Die haben uns ziemlich hinten rein gedrängt.“

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf, Eisenhauer, Hering, Wiegand (46. Fischer), Winkler, Fiederlein (68. Quick), Bauer (15. Emig), J. Impe, S. Impe, Bergmann, Trautmann.