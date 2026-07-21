Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen
Unbekannte haben in der Heppenheimer Schillerstraße die Scheibe eines VW Golf eingeschlagen und einen Geldbeutel gestohlen. Hinweise erbeten.
Heppenheim. Unbekannte haben am Dienstag, 21. Juli, zwischen kurz nach 9 Uhr und 9.25 Uhr die Scheibe eines VW Golf in der Schillerstraße eingeschlagen und einen Geldbeutel gestohlen. Nach Polizeiangaben nahmen sie Bargeld und persönliche Dokumente aus dem Innenraum mit.
Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (tak)