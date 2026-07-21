Diebstahl

Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen

Unbekannte haben in der Heppenheimer Schillerstraße die Scheibe eines VW Golf eingeschlagen und einen Geldbeutel gestohlen. Hinweise erbeten.

Geld und Dokumente aus geparktem Auto gestohlen. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Geld und Dokumente aus geparktem Auto gestohlen. (Symbolfoto)

Heppenheim. Unbekannte haben am Dienstag, 21. Juli, zwischen kurz nach 9 Uhr und 9.25 Uhr die Scheibe eines VW Golf in der Schillerstraße eingeschlagen und einen Geldbeutel gestohlen. Nach Polizeiangaben nahmen sie Bargeld und persönliche Dokumente aus dem Innenraum mit.

Das Kriminalkommissariat 20 in Heppenheim übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 706 0 entgegen. (tak)

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