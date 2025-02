Heppenheim: Stresstest für Autofahrer auf B460 

Heppenheim. Autofahrer müssen sich ab März auf der B460 in Heppenheim auf Sperrungen einstellen. Im Sommer muss die Bundesstraße für sechs Wochen sogar voll gesperrt werden. Da die Verdolung des Heppenheimer Stadtbaches massive Beschädigungen aufweist, muss die B460 (auf Höhe der Siegfriedstraße 144) ab kommender Woche vorerst einseitig gesperrt werden. Damit will Hessen Mobil die Verkehrssicherheit gewähren und verhindern, dass sich die Schäden weiter ausbreiten. Von der Sperrung ist auch der Gehweg betroffen. Eine provisorische Ampel soll den Verkehr in der Zwischenzeit regeln, erklärt Hessen Mobil in einer Pressemitteilung.