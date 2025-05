Höchst: Rote Ampel missachtet, Kind gefährdet, weitergefahren 

Höchst im Odenwald. Die Polizei fahndet nach einem silberfarbenen Renault, der am Dienstag, gegen 12.50 Uhr, auf der Erbacher Straße in Höhe der Jet-Tankstelle eine rote Ampel missachtet und nur knapp ein 12-jähriges Kind verfehlt hat, das gerade dabei war, die Straße an der dortigen Fußgängerampel zu überqueren. Anschließend entfernte sich der Renaultfahrer laut Polizeiangaben in Richtung Ortsmitte, ohne anzuhalten und sich von der Unversehrtheit des Kindes zu überzeugen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163 9410 zu melden.