„Ich werde die Dinge einfach mal etwas langsamer angehen"

Am Mittwochabend wurde es für Karin Hartmann sehr bewegend. Im Hessischen Landtag stand zum Ende der abgelaufenen Legislaturperiode die Verabschiedung der ausscheidenden Abgeordneten und damit auch für die Sozialdemokratin aus dem Odenwald nach 24 Jahren der Tätigkeit als Mandatsträgerin auf dem Programm. „Nach so langer Zeit sind auch über die parteiliche Zusammenarbeit hinaus Freundschaften entstanden und es hat gutgetan, sowohl von den Mitarbeitern der Fraktion und der Landtagsverwaltung als auch von Kollegen von anderen Fraktionen herzlich verabschiedet worden zu sein“, sagt sie mit Wehmut in der Stimme. „Diese Freundschaften werde ich auch weiterhin pflegen, auch wenn man sich nicht mehr so oft sieht.“