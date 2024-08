„Ich will in Abtsteinach etwas bewegen“

Am 31. August endet die Amtszeit von Angelika Beckenbach als Bürgermeisterin der Gemeinde Abtsteinach, da sie am 1. September ihre neue Aufgabe als Erste Kreisbeigeordnete im Heppenheimer Landratsamt antritt. In den vergangenen Wochen waren einige Gerüchte über mögliche Kandidaten in der Hardberggemeinde im Umlauf gewesen, doch nun hat der erste Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen: Sven Bassauer hat am Donnerstag seine Bewerbung mit der erforderlichen Zahl an Unterstützungsunterschriften im Rathaus abgegeben, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.