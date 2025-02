Im April wird Mörlenbach geputzt

Mörlenbach. „Auch in diesem Jahr geht es im Frühjahr wieder dem wilden Müll an Straßen, Wegen, Plätzen und Gewässern im Gemeindegebiet an den Kragen. Am ersten Samstag im April finden sich hoffentlich wieder zahlreiche Freiwillige ein, um den Mörlenbacher Landschaftsmüll zu sammeln.“ Damit kündigt die Gemeinde die nächste Müllsammelaktion an, die am Samstag, 5. April, geplant ist.