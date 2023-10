Müllsammeln in Mörlenbach und den Ortsteilen

Am Samstag, 28. Oktober, findet die Aktion „Sauberhaftes Hessen“ statt, teilt die Gemeinde Mörlenbach mit. Es hätten sich etwa 50 Teilnehmer angemeldet, heißt es vonseiten der Gemeinde.

Auch in den Ortsteilen

Gesammelt wird nicht nur in den Straßen und auf den Plätzen im Zentrum, sondern auch in den Ortsteilen, machen doch die Ortsbeiräte von Mörlenbach-Mitte, Ober-Liebersbach und Ober-Mumbach mit, außerdem sind die „Fliegenfischer“ dabei und einige Einzelpersonen.

Im Rathaus ist Michael Lellbach von der Abteilung Bau und Eigenbetrieb zuständig. Er sagt: „Ich fahre Touren ab und sammle den Müll ein, der dann an den festgelegten Plätzen bereit liegt.“ Wenn jemand heute noch spontan mithelfen will, kann er das aber auch noch tun, versichert er: „Man kann auch auf eigene Faust Müll einsammeln.“ In diesem Fall bittet er die Freiwilligen darum, um 12 Uhr zum Rathausplatz zu kommen, denn dann stehe ein großer Container bereit, um die Fundstücke aufzunehmen.