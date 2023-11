In Fürth gibt es ein gepflegtes „Dischbediern“

Mit ihrem gemeinsamen Programm lassen Franz Kain und Manfred Maser in der Kleinkunstszene aufhorchen. Nach einigen Auftritten in der Alten Druckerei Weinheim und in Mannheim kommen sie damit am 6. Januar in den Odenwald. Im Theater an der Goethestraße, dem Vereinsheim des SV Fürth, treffen zwei (Bühnen-)Welten aufeinander: hier der quirlige Kain (33 Jahre Spitzklicker), Kabarettist durch und durch, da der bedächtige, aber wortgewaltige Geschichtenerzähler Maser (33 Jahre Odenwälder Shanty Chor).

„Kumm, geh fort!“: So lautet der Titel des „dischbedierfreudigen Duos“. Schon im Titel des neuen Programms wird somit eines deutlich: So ganz harmonisch wird der gemeinsame Abend nicht verlaufen. Von den beiden Größen der regionalen Kleinkunstszene ist nämlich jeder ganz „seiner Meinung“ – immer nach dem Motto: Wer abschweift, hat mehr vom Reden. Halbwissen ist ja die Basis einer gepflegten Unterhaltung, und so wird dischbediert, über „was man halt so redd beim Zsammehocke“: über Krankheiten und Alter, über glutenfreie Gutsel und Spannbetttücher, die zurückflutschen, über Kommerz und Kapitalismus, über die Tücken von Flaschenrückgabe-Automaten, über die Nachrichtenflut und natürlich auch über Gott, die Kirche und die Welt.

Die Basis des Projekts ist die von der Natur gegebene Gegensätzlichkeit der beiden Wortkünstler. Kain und Maser schaukeln sich hoch zu einem rasanten Rededuell.