In Rimbach liegt die Betonung auf Party

Rimbach. Nach einer vierjährigen Pause wird es in Rimbach unter dem Festschirm hinter dem Rathaus wieder die etwas andere Weihnachtsfeier geben: Am Samstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr startet die Nikolausparty, die sich von herkömmlichen Weihnachtsmärkten in der Umgebung durch ihren Fokus auf die „Party“ abhebt.

Bevor jedoch die Party mit DJ am frühen Abend so richtig durchstartet, sind erst einmal die kleinen Gäste am Zug, denn der Nikolaus wird „seiner“ Veranstaltung mit Unterstützung durch K.u.K Schmitt gegen 17 Uhr einen Besuch abstatten. „Wer besonders brav gewesen ist und vielleicht auch noch ein kleines Gedicht aufsagen kann, darf sich sicher auf ein kleines Geschenk des Mannes in Rot freuen“, versprechen die Organisatoren. Das Partygelände wird durch stimmungsvolle Beleuchtungseffekte in Szene gesetzt. Durch Holzöfen beheizte Stehtische vertreiben bei all denen die Kälte aus den Knochen, die sich nicht sowieso schon warm gefeiert haben. Gegen Mitternacht endet die Nikolausparty für dieses Jahr und es kehrt wieder Ruhe am Festschirm ein.