Inwiefern war der Angeklagte in die Umsturzpläne involviert?

War es nur das „typische Telegram-Gelaber“, oder handelte es sich um konkretere Planungen? Diese Frage habe sich zunächst gestellt, sagt der Polizeibeamte vom Staatsschutz. Er wird am gestrigen, neunten Verhandlungstag vor dem 8. Strafsenat am Oberlandesgericht Frankfurt als Zeuge vernommen, und im Mittelpunkt seiner gut zweistündigen Aussage stehen die Berichte, die der Polizei-Oberkommissar regelmäßig von einem verdeckten Ermittler bekam. Dieser Mann, der als „Mark“ in verschiedenen Chatgruppen auf der Plattform „Telegram“ eingewählt war, wird in der Aussage des Beamten nur VE genannt; weder hört man seinen richtigen Namen, noch tritt er bei der Verhandlung in Erscheinung.