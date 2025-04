Jan Ginader aus Gorxheimertal: Teamplayer in der Küche und auf dem Platz

Gorxheimertal/Hemsbach. Die Teller klappern an diesem Morgen in der Schulküche der Hemsbacher Hebelschule. Auch wenn sich die Schüler noch in den Osterferien befinden, gibt es allerhand zu tun, denn es gilt die Kinder der Ferienbetreuung mit einem Mittagessen zu versorgen. „Es macht mir richtig viel Spaß“, sagt Jan Ginader aus Gorxheimertal. Seit ein paar Wochen hat der 21-Jährige seinen ersten Arbeitsvertrag in der Tasche. Über die AWO Rhein-Neckar ist der Gorxheimertaler im Küchenteam der Hebelschule beschäftigt. Bekannt wurde er als einer von 13 Teilnehmern mit Downsyndrom an der TV-Doku „Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“, die im Herbst 2022 ausgestrahlt wurde. Seitdem ist viel passiert – und er hat noch mehr vor. Was genau, das erzählt uns Jan bei einem Besuch in der Schulmensa in Hemsbach.