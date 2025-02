Juhöhe: Felssicherungsarbeiten auf der L 3120 - halbseitige Sperrung und Tempolimit

Juhöhe. Autofahrer, aufgepasst: Am Montag, 10. Februar, beginnt Hessen Mobil mit Felssicherungsmaßnahmen auf der Landesstraße 3120 westlich der Juhöhe in Richtung Heppenheim, nach dem Waldparkplatz „Hölzerne Hand“. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich drei Wochen – bis Ende Februar – an, wie die Behörde mitteilt.