Juhöhe: Halbseitige Sperrung verlängert sich

Mörlenbach. Im Auftrag von Hessen Mobil werden aktuell Felssicherungsmaßnahmen auf der Landesstraße L 3120 westlich der Juhöhe in Richtung Heppenheim ausgeführt. „Die Baumaßnahme verlängert sich um rund drei Wochen bis voraussichtlich Ende März“, hat die Straßen- und Verkehrsbehörde am Montag mitgeteilt. Grund dafür sei, dass doppelt so viele Nägel zur Sicherung des Felshanges benötigt werden als ursprünglich geplant.