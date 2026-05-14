Volksfest Kerwe in Aschbach: Acht Pfarrer teilen sich den Zylinder Kerwe ohne Rede? Nicht mit Aschbach. Der Ortsteil feiert bei der Kerwe an vier Tagen. von Michael Pleiner 15.05.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Ein Programm für Jung und Alt gab es am vergangenen Wochenende bei der Kerwe in Aschbach. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: