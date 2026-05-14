Volksfest

Kerwe in Aschbach: Acht Pfarrer teilen sich den Zylinder

Kerwe ohne Rede? Nicht mit Aschbach. Der Ortsteil feiert bei der Kerwe an vier Tagen.

Ein Programm für Jung und Alt gab es am vergangenen Wochenende bei der Kerwe in Aschbach. Foto: Philipp Reimer
Ein Programm für Jung und Alt gab es am vergangenen Wochenende bei der Kerwe in Aschbach.
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