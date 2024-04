Bäsebinner-Kerwe: Alle Infos zum Fest in Aschbach

Nur noch wenige Wochen, dann herrscht im Wald-Michelbacher Ortsteil Aschbach wieder Ausnahmezustand. Vom 3. bis 6. Mai laden die Aschbacher Ortsvereine, die Kerwejugend und natürlich der „Kerweparra“ Nils zur Bäsebinner-Kerwe in die Mehrzweckhalle ein. An dem langen Wochenende steht Feiern und gute Laune im Vordergrund.

Die Festtage beginnen am Freitag, 3. Mai, um 16 Uhr mit der Ankündigung des Kerwebeginns an der Mehrzweckhalle und dem Umzug der Kerwejugend durch Aschbach. Gegen 19.30 Uhr wird dann vor der Mehrzweckhalle die Kerwe ausgegraben und das Fassbier durch den Ortsvorsteher Thomas Heiligenthal angestochen.

Am S amstag, 4. Mai, beginnt um 15 Uhr der Kerwebetrieb mit „Reitschul“, Schiffsschaukel und Süßigkeiten. Um 21 Uhr folgt dann mit der Malle-Party mit Marcel Gräber alias DJ M.T.S. der erste Höhepunkt der Bäsebinnerkerwe. Einlass ist um 20 Uhr.

Volles Programm am Sonntag

Der bunte Abend am Sonntag beginnt ab 17 Uhr mit Unterhaltungsmusik der Trachtenkapelle Kocherbach. Zwischen den Liedern wird der Kerweparra Nils Höfler in seiner Kerwepredigt, die eine oder andere amüsante Geschichte über Aschbacher Bürger erzählen. Für besondere Verdienste erhält zudem ein Aschbacher den berühmten Kerwebesen. Im Anschluss daran klingt dann der Kerwesonntags mit Musik für Jung und Alt und geöffneter Bar aus. Der Eintritt für das Programm am Sonntag ist frei.