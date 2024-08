Was auf der Wald-Michelbacher Kerwe 2024 alles geboten wird

Nach Gadern und Siedelsbrunn geht es am kommenden Wochenende in der Wald-Michelbacher Kerngemeinde mit dem Überwälder Kerwe-Marathon weiter: Von Freitag, 16., bis Montag, 19. August, wird in Wald-Michelbach gefeiert. Die Kerwegänger erwarten altbewährte Standbetreibern, Straußwirtschaften und Marktstände, aber auch einiges Neues. Gäste aus nah und fern sind zu einem Bummel durch die festlich beleuchtete „Gass“ sowie auf dem „Hans-Rückauer-Platz“ eingeladen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kerwejugend feiert Debüt

Von Livemusik durch verschiedene Bands und Kapellen bis hin zu DJ-Partymusik wird auf mehreren Bühnen einiges los sein. Ebenso gibt es einen kleinen Vergnügungspark mit Karussell und Schiffschaukel sowie verschiedenen Wurf- und Schießständen. „Zudem freut es mich sehr, die Kerwejugend für unseren Ortskern begrüßen zu dürfen“, schreibt Bürgermeister Sascha Weber in seinem Grußwort. Denn die hat sich erst im vergangenen Jahr gegründet und sich für das Fest auf dem Hans-Rückauer-Platz das volle Kerweprogramm vorgenommen: Ausgrabung, Kerweredd, das ganze Tam-Tam.

Am Freitag wird ab 18 Uhr die Kerwe ausgegraben. Offiziell eröffnet wird das Fest dann traditionell beim Fassbieranstich beim ÜSC Wald-Michelbach um 19 Uhr. Weiter geht es bei der Kerwejugend dann am Samstag ab 15 Uhr mit einer Kerwe-Olympiade.

Am Sonntag steht dann ab 13.30 Uhr zuerst der Familientag mit Kinderschminken, Stelzenlauf, Wasserspiele, Bobbycarrennen und Bilder malen auf dem Plan. Der Höhepunkt dürfte dann aber am Kerwesonntag um 15.30 Uhr anstehen: die Kerweredd mit anschließender Vorstellung der Kerwejugend. Am Montag ist die Feierei dann vorbei und die Wald-Michelbacher Kerwe wird ab 18 Uhr beerdigt.

Volles Programm

Umrahmend gibt es folgendes Programm mit reichlich Musik, Essen und Getränken zu erleben:

Freiwillige Feuerwehr: Straußwirtschaft auf dem Parkplatz „In der Gass“ mit leckerem Essen und Barbetrieb von Freitag bis Montag. Am Freitag tritt ab 19 Uhr die Feuerwehrkapelle auf und am Samstag ab 20 Uhr sorgen die „Mo-Gig’s“ für die musikalische Umrahmung. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr noch ein Platzkonzert der Feuerwehrkapelle und am Kerwemontag begleitet das Nibelungenduo den Frühschoppen ab 11 Uhr.

Fußballer der SG Wald-Michelbach: Ausschank mit Sitzmöglichkeiten vor dem Rathaus, Barbetrieb im Zelt, Speisen vom Grill. Am Freitag und Samstag spielt das Odenwälder Nibelungen Duo (Harald Walz und Linde) und ab 22 Uhr legen dann DJ aus: am Freitag DJ Minimi und am Samstag DJ Ronnic. Am Montag wartet unter anderem ein Frühschoppen mit Unterhaltung von Florian Koch.

SV Eintracht Wald-Michelbach: Stand auf dem Hans-Rückauer-Platz mit Musik, Sitzgelegenheiten und Speisen und Getränken. Ab 21 Uhr legt am Freitag und Samstag DJ Felle auf. Am Sonntag findet dann aber um 16 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Begegnungszentrums Wald-Michelbach statt. Im Anschluss gibt es noch Musik mit „Restarted“.

LOK-Spechtbach: Straußwirtschaft in der Gass im LOK-Schuppen. Am Freitag ab 20 Uhr sowie am Samstag ab 19 Uhr legt „DJ Koma“ und am Montag von 17 bis 23 Uhr „DJ Max“. Am Sonntag kein Kerwebetrieb.

ÜSC Wald-Michelbach: Stand auf dem Hans-Rückauer-Platz mit Musik, Bierpong, Sitzgelegenheiten und Getränkeausgabe. Nach dem Fassbieranstich steht am Freitag um 21 Uhr Musik mit „DJ Felle“ auf dem Programm, gleiches gilt für den Samstag.

Skiclub Überwald: Getränkewagen mit Stehtischen in der Gass von Freitag, bis Montag.

Bushido Wald-Michelbach: Getränkewagen mit Stehtischen zwischen dem Hans-Rückauer-Platz und in der Gass. Es gibt Getränke und Waffeln von Freitag, bis Montag.

Schlemmerlädchen: Jeden Tag leckere warme Speisen sowie Getränkeausgabe. Samstag, Sonntag und Montag stehen besondere Gerichte auf der Karte.

Überwälder Heimatmuseum: Das Museum hat samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.