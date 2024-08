Kerwe in Scharbach - das Programm

Mit dem Kerwegottesdienst geht es am Freitag um 18 Uhr noch recht besinnlich los, bevor es ab 21 Uhr bei der Eröffnungsparty, übertitelt mit „Kutsch goes outside the Beach Party“, mit der „Kutsch Lindenfels“ ordentlich abgehen soll.

Am Samstag ist Zeit zum Ausschlafen, denn das offizielle Programm geht erst am Nachmittag weiter: Um 16 Uhr startet das Beachvolleyball-Spaßturnier auf dem Sportplatz am Haus der Vereine. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis Montag, 5. August, per E-Mail anmelden. Für die Teilnahme ist eine Startgebühr von 15 Euro pro Mannschaft, die aus vier plus einer Person bestehen sollte, fällig. Um 19 Uhr steigt dann die nächste Kerweparty: DJ Richy legt auf, der Eintritt ist frei.