"Kuhflüsterer" Joar Berge begeistert in Mörlenbach alle Generationen

„Kuhflüsterer“ Joar Berge war vor Kurzem beim Begegnungsnachmittag in Mörlenbach, so heißt der Seniorennachmittag - seit Kurzem. Seine Arbeit auf dem Lebenshof ist vor allem in Social Media der Renner, insgesamt folgen ihm mehr als 1,6 Millionen Menschen. Allein als @moustache_farmer hat er mehr als eine halbe Million Follower auf Instagram. Doch wie man in Mörlenbach sehen konnte, sind auch ältere Menschen von Joar Berges Arbeit begeistert. Eine Zuhörerin war sogar aus dem schwäbischen Ludwigsburg angereist, weil sie von Berges Erstling, „Kühe kuscheln“, so begeistert war.