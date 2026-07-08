L 3105 in Unter-Ostern bleibt länger dicht als geplant
Die Arbeiten in der Grundstraße verzögern sich. Für Anwohner und Verkehr bedeutet das: Die Umleitung bleibt – und der zweite Abschnitt naht.
Reichelsheim/Unter-Ostern. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt der Landesstraße L 3105 (Grundstraße) in der Ortsdurchfahrt des Reichelsheimer Ortsteils Unter-Ostern dauern länger als ursprünglich geplant. Er bleibt voraussichtlich bis Ende Juli voll gesperrt. Das teilt Hessen Mobil mit. Betroffen ist der Abschnitt der Grundstraße zwischen dem Ortsausgang bei Hausnummer 28 und der Einmündung der Formbachstraße.
Der Gehweg und die Bushaltestelle auf der Talseite des ersten Abschnitts sind fertig. Derzeit wird das Planum für die Fahrbahn hergestellt. Außerdem stehen Asphaltarbeiten an. Anschließend sollen bis Ende Juli die restlichen Pflasterarbeiten am Gehweg auf der Hangseite sowie an den Mauerscheiben abgeschlossen werden.
Wegen der geringen Fahrbahnbreite bleibt der Abschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Der zweite Bauabschnitt soll Anfang August beginnen. Er reicht von der Mitte der Einmündung der Formbachstraße bis auf Höhe des Gebäudes Grundstraße 48. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Oktober. Hessen Mobil will dazu gesondert informieren.
Umleitung über Krumbach
Die Umleitung für den Durchgangsverkehr führt während der gesamten Bauzeit über die B 460 bis Fürth-Krumbach. Von dort geht es über die B 38 nach Reichelsheim und zurück auf die L 3105 in Richtung Unter-Ostern. Die gesamte Maßnahme kostet rund 1,25 Millionen Euro. Das Land Hessen trägt rund 690.000 Euro. Auf die Gemeinde Reichelsheim entfallen rund 558.000 Euro für die Gehwege sowie den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.