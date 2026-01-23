Lindenfels: Museumsstücke bei Einbruch gestohlen
Unbekannte brechen in ein im Aufbau befindliches Museum in Lindenfels ein. Mehrere historische Exponate sind verschwunden. Die Polizei ermittelt.
Lindenfels. Unbekannte sind in ein Privatmuseum in der Nibelungenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner den Einbruch am Donnerstagabend gegen 19 Uhr.
Die Täter brachen die Eingangstür des im Aufbau befindlichen Museums auf, durchsuchten das Gebäude und stahlen mehrere historische Ausstellungsstücke. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt.
Wann sich der Einbruch genau ereignete, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden. (tak)