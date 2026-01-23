Bild
Einbruch in Privatmuseum

Lindenfels: Museumsstücke bei Einbruch gestohlen

Unbekannte brechen in ein im Aufbau befindliches Museum in Lindenfels ein. Mehrere historische Exponate sind verschwunden. Die Polizei ermittelt.

Anwohner bemerkten den Einbruch und riefen die Polizei. (Symbolfoto) Foto: Adobe Stock
Anwohner bemerkten den Einbruch und riefen die Polizei. (Symbolfoto)

Lindenfels. Unbekannte sind in ein Privatmuseum in der Nibelungenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Anwohner den Einbruch am Donnerstagabend gegen 19 Uhr.

Die Täter brachen die Eingangstür des im Aufbau befindlichen Museums auf, durchsuchten das Gebäude und stahlen mehrere historische Ausstellungsstücke. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wann sich der Einbruch genau ereignete, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden. (tak)

