Rimbach. Am Freitag, 24. Januar, findet an der Martin-Luther-Schule Rimbach (MLS) ein Tag der offenen Tür statt. Die Einrichtung lädt alle interessierten Schüler der vierten Klassen, deren Eltern sowie Jugendliche, die an eine gymnasiale Oberstufe wechseln möchten, zu der Veranstaltung ein. Sie beginnt um 15 Uhr und endet gegen 18 Uhr.