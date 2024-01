Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch Zugang in die Innenräume von insgesamt vier Autos, die in der Nibelungenstraße, in der Hagenstraße und in der "Heckelswies" abgestellt waren. Wie die Polizei berichtet, entwendeten die Täter unter anderem Geldbörsen, einen Rucksack sowie ein Ladegerät. Ob die Fahrzeuge verschlossen waren, ist bislang noch unbekannt.